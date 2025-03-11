В Европе хотят конфисковать еще больше российских активов с подачи Латвии

Politico: ЕС размышляет над конфискацией дополнительного объема активов РФ
Власти Европейского союза размышляют над конфискацией дополнительного объема российских активов. Об этом сообщает европейская версия издания Politico.
«Европейские политики, испытывающие острую нехватку наличных средств, сейчас размышляют о возможности конфискации около 200 миллиардов евро резервов Центрального банка России», — сообщает издание.
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Уточняется, что первым идею конфисковать еще больше российских активов поддержал управляющий Банком Латвии Мартиньш Казакс, однако в оппозицию к нему выступили другие должностные лица из управляющих органов Европейского союза.
На фоне этого французский министр обороны Себастьен Лекорню заявил, что власти Франции передадут Украине новый пакет военной помощи на €195 млн, который будет профинансирован за счет процентов с замороженных активов России.
Ранее в Госдуме раскритиковали решение Британии передать Украине российские активы.