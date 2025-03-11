Индия нашла способ избежать торговой войны с США

Индия согласилась снизить пошлины на автомобили из США ради избежания торговой войны. Об этом сообщает The Hindustan Times.

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Во время саммита премьер-министра Нарендры Моди с президентом США Дональдом Трампом индийская сторона выразила готовность пойти на глубокое снижение тарифов, в том числе на некоторые сельскохозяйственные товары, чтобы помочь увеличить товарооборот странами до 500 миллиардов долларов к 2030 году.

Нью-Дели готовится снизить пошлины на мотоциклы премиум-класса со 110 до 100 процентов и на американский бурбон с 50 до 30 процентов, а также установить нулевые тарифы на импорт определенных объемов чечевицы и гороха.

«Индия взимает с нас огромные пошлины, просто огромные. В Индии ничего не продашь. <...> Но теперь они хотят значительно снизить пошлины», — отметил президент США Дональд Трамп.

Ранее индийская сторона заявила о масштабном сокращении импорта автомобилей, химикатов, электроники, фармацевтических препаратов и медицинского оборудования для многоотраслевой двусторонней торговли с США, чтобы быть менее уязвимой в потенциальной торговой войне. В качестве рычага давления Индия выделила области, в которых у США наблюдается положительное сальдо торгового баланса со значительным экспортом в третью по величине экономику Азии.

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал новые пошлины на импортные товары, которые вступят в силу с 2 апреля, справедливыми, поскольку такие страны, как Китай, Бразилия, Индия, Мексика, Канада, и ЕС десятилетиями взимали пошлины с американских товаров.