Рынок США пережил «спираль смерти» из-за Трампа

Американские фондовые индексы по результатам торгов показали худшее закрытие с начала 2025 года. Индекс NASDAQ 100 упал на 3,81% до 19 430 пунктов, Dow Jones к закрытию опустился на 2,08% до 41 911 пунктов, а S&P500 потерял 2,7%, закрывшись на отметке 5614 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Падение произошло из-за растущих опасений, что тарифная политика президента Дональда Трампа замедлит экономический рост, пишет Bloomberg.

«Торги сегодня ощущались как абсолютная спираль смерти», — заявил Алон Розин, управляющий директор Oppenheimer.

Ситуация показывает резкое изменение настроений на рынке менее чем через два месяца президентства Трампа. Изначально инвесторы полагали, что его налоговые реформы и дерегулирование поддержат рынок. Однако хаотичное введение тарифов и резкое сокращение федеральных расходов ухудшили перспективы экономики, пишет агентство.

Трейдеры вернулись к традиционным стратегиям и начали вкладываться в защитные активы. Доходность двухлетних казначейских облигаций снизилась на 11 базисных пунктов. На рынке корпоративного долга банкиры отменили около десяти сделок для компаний с высоким рейтингом. Биткоин упал до четырехмесячного минимума.

«Трампу потребовалось несколько недель, чтобы сломать международный экономический режим, якобы имея план по его исправлению и замене чем-то «лучшим», — говорит главный инвестиционный директор Angeles Investment Advisors Майкл Розен. — В отсутствие четкого представления о том, что именно «лучше», инвесторы просто остались с обломками сломанной глобальной экономической системы. Пока мы не увидим, что придет ей на смену, инвесторы будут в лучшем случае осторожничать».

Акции Tesla обрушились на 15%, доведя потери с начала 2025 года до 45% с пиков. Рыночная стоимость компании упала почти на $600 млрд. Nvidia потеряла 5,1%, или более $1 трлн за два месяца.

Фондовый рынок США вырос после ссоры Зеленского и Трампа

Азиатские рынки последовали примеру США во вторник 11 марта. Японский Topix и индекс Nikkei 225 потеряли к закрытию торгов 1,9% и 1,6% соответственно. Южнокорейский Kospi упал на 1,3%, а австралийский S&P/ASX 200 — на 0,8%.