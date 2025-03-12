Стало известно о желании Киева импортировать большие объемы СПГ из США

Украина хочет импортировать большие объемы американского сжиженного природного газа (СПГ) в этом году через терминалы в Германии, Греции, Литве и Польше. Об этом в интервью Reuters заявил генеральный директор компании «Оператор газотранспортных систем Украины» Дмитрий Липпа.

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По словам собеседника агентства, Украина может импортировать не менее четырех миллиардов кубометров газа в период с апреля по октябрь. Reuters исходя из отчетов, основанных на средних ценах на газ, отмечает, что общий счет за импорт газа составит не менее $1 млрд.

«Если рассматривать политический аспект, то для нас лучше, чтобы как можно больше (американского СПГ «Газета.Ru») поступало в Польшу и постепенно доставлялось к нам», — заявляет Липпа.

В феврале глава компании «Нафтогаз Украины» Роман Чумак заявил о непростой ситуации с газом из-за повреждения производственных мощностей. По его словам, импортируемые Украиной объемы газа необходимы для сбалансирования газотранспортной системы и обеспечения всех потребителей.

11 марта директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что добыча газа на Украине снизилась на 40% после повреждений критической газовой инфраструктуры. По его мнению, Украине необходимо не менее 4,5 млрд кубометров импорта для того, чтобы обеспечить граждан газом к следующей зиме.