Курс доллара упал до минимума с конца февраля

Курс доллара, который используется для расчета на внебиржевом рынке, впервые с 26 февраля опустился ниже 85 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К 15:16 по московскому времени курс доллара снизился на 1,32 рубля по сравнению с предыдущим закрытием и составил 84,92 рубля, что является минимальным значением с 26 февраля. Официальный курс Банка России на 11 марта — чуть больше 88 рублей за доллар и 95 рублей за евро.

После того, как летом прошлого года на Московской бирже были приостановлены торги долларом, для рубля стал актуален курс юаня, который торгуется на бирже в период с 10:00 до 19:00 по московскому времени. В это время можно рассчитать курс доллара через кросс-курс доллара к юаню на рынке Форекс и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот курс служит основным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

Ранее начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев заявил РБК, что благоприятная геополитическая обстановка способствовала увеличению спроса на государственные долговые инструменты России. Индекс RGBI вырос на 15,6% с минимальных значений прошлого года, что продолжает оказывать поддержку национальной валюте. Рынок остается благоприятным для укрепления рубля в пределах недельного диапазона 84–90 рублей за доллар, 90–95 рублей за евро и 11,6–12,5 рублей за юань, отметил эксперт.

В Центре экономического прогнозирования Газпромбанка заявили «Коммерсанту», что там ждут возврата валютного курса к уровням конца 2024 года, то есть это вблизи 100 рублей за доллар, на горизонте трех месяцев.