Поставки нефти в Венгрию из России приостановлены из-за удара ВСУ по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил глава МИД республики Петер Сийярто, передает ТАСС.

Он указал, что поставки нефти были временно приостановлены из-за того, что беспилотник ВСУ «атаковал одну из измерительных станций трубопровода "Дружба"». По словам Сийярто, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил ему по телефону, что в настоящее время транспортировка топлива «невозможна, но ремонтные работу уже ведутся».

«Если не произойдет ничего экстраординарного, то транзит в направлении Венгрии может возобновиться до конца сегодняшнего дня», — добавил он.

Сийярто отметил, что Венгрия считает неприемлемыми нападения ВСУ с помощью БПЛА на нефтепровод «Дружба» и любую другую инфраструктуру, используемую для поставок энергоносителей из России в Европу.