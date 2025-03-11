Сийярто сообщил о возобновлении поставок нефти из РФ в Венгрию

Поставки нефти в Венгрию из России возобновились, повреждения нефтепровода "Дружба", подвергшегося нападению вооруженных сил Украины, устранены.

Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Российский системный оператор устранил ущерб, нанесенный атакой украинского беспилотника, и транспортировка сырой нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" возобновилась", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По данным агентства MTI, об устранении российскими специалистами повреждений нефтепровода "Дружба" после атаки украинского БПЛА и возобновлении поставок российской нефти сообщил Сийярто первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

Угроза суверенитету и энергобезопасности

Ранее глава венгерского МИД разговаривал по телефону с вице-премьером РФ Александром Новаком, который рассказал о нападении ВСУ на инфраструктуру "Дружбы".

"Транспортировку нефти в Венгрию пришлось временно приостановить, поскольку украинский беспилотник атаковал одну из измерительных станций трубопровода", - сказал Сийярто в видеообращении на телеканале М1.

Он подчеркнул, что Венгрия считает неприемлемыми нападения ВСУ на нефтепровод "Дружба", а также любую другую инфраструктуру, используемую для поставок энергоносителей из России в Европу. Она рассматривает такие действия как посягательство на свой суверенитет и угрозу своей энергобезопасности.

Министр отметил, что Венгрия неоднократно говорила об этом в Брюсселе и Еврокомиссия дала ей гарантии энергетической безопасности.

"К сожалению, это уже второй случай нарушения гарантий Еврокомиссии", - посетовал глава МИД.

В прошлый раз ВСУ атаковали с помощью БПЛА измерительную станцию газопровода "Турецкий поток".

"Мы призываем украинцев не нападать на энергетическую инфраструктуру Венгрии. Энергоснабжение Венгрии - это вопрос суверенитета, и мы ожидаем, что все будут уважать его", - заявил Сийярто.