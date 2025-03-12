США отложили повышение пошлин на канадские сталь и алюминий, которое планировалось с 12 марта. Об этом сообщил советник американского президента по торговле Питер Наварро, его слова приводит телеканал CNBC News.

Он уточнил, что решение было принято по итогам переговоров Вашингтона и Оттавы. Не уточняется, будут ли пошлины изменяться позднее.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил правительству повысить пошлины на канадские сталь и алюминий до 50 процентов от таможенной стоимости поставок. Поводом для этой меры послужила введенная властями провинции Онтарио 25-процентная пошлина на поставки электричества в три американских штата — Миннесоту, Мичиган и Нью-Йорк.

Ранее американский лидер утвердил 25-процентные пошлины на все канадские товары, поступающие в США. Эта мера начала действовать 4 марта. Исключением стали канадские энергоресурсы, таможенные ставки на эту категорию власти Соединенных Штатов установили на уровне в 10 процентов.