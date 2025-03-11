СМИ: санкции против российского танкерного флота «начинают рушиться»

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что американские санкции в отношении танкерного флота России «начинают рушиться».

Как сообщает издание, ранее три судна из ограничительного списка США загрузились и вышли из российских портов — за последний год это произошло впервые. При этом, данные со спутников показывают, что якорные стоянки к западу от Находки покидают все больше российских судов. Bloomberg также отметил, что санкции против российских танкеров «сыграли важную роль в ограничении возможностей Москвы поставлять свою нефть и собирать средства для войны в Украине», однако последняя активность российских судов ставит под сомнение их дальнейшую эффективность.

«Санкции США в отношении российского танкерного флота демонстрируют признаки срыва после того, как группа судов из черного списка впервые за более чем год погрузила грузы, чтобы увеличить поставки сырой нефти», — сообщает издание.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал перспективу дальнейших санкции в отношении России.