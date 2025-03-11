В Белом доме отреагировали на колебания фондового рынка США

Колебание фондового рынка США последних дней не отражает реального состоянии экономики, переживающей «переходный период» после политики администрации бывшего американского президента Джо Байдена. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

По ее словам, показатели, которые наблюдаются «сегодня, вчера и будут завтра», являются лишь «снимком короткого промежутка времени».

«Мы находимся в периоде экономического перехода от хаоса, оставленного Байденом, к золотому веку американского производства под руководством президента Дональда Трампа», — добавила Левитт.

Она указала, что Белый дом уже запустил масштабные меры по дерегулированию, снижению налогов и поддержке промышленности, которые должны вернуть экономике стабильность.

Ранее сообщалось, что индекс Dow Jones потерял более 3% на фоне обеспокоенности инвесторов возможной торговой войной с Канадой и Китаем и неопределенности вокруг налоговой политики администрации Трампа.