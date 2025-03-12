Власти Франции в настоящий момент не поддерживают идею конфискации российских активов, однако продолжают изучать связанные с этим возможности.

Об этом заявила официальный представитель правительства страны, министр-делегат Софи Прима.

"Пока что мы не поддерживаем", - сказала она в эфире радио Sud Radio.

По ее словам, такой шаг может иметь "системные эффекты" для экономики Франции и ЕС, учитывая, что в европейских банках находятся активы многих других неевропейских стран.

Одновременно она сообщила, что президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Франсуа Байру поручили министру экономики и финансов Эрику Ломбару "провести более глубокое исследование последствий такого решения". Также она напомнила о недавно объявленном министром вооруженных сил страны Себастьеном Лекорню решении по предоставлению Украине военной помощи на €195 млн за счет доходов от конфискованных российских активов.

"Проценты [от доходов с инвестирования замороженных российских активов] составили €3 млрд", - добавила она.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ обязательно ответит на воровство ее активов в Европе. Он подчеркнул, что Москва намерена организовать юридическое преследование причастных к этому. По словам представителя Кремля, Европа пошла по худшему пути, решив использовать активы РФ для помощи Киеву.