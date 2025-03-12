Впервые бюджету РФ больше налогов принес не бизнес

Налоговые поступления от доходов россиян впервые в истории превысили сборы от прибыли компаний. Федеральная налоговая служба сообщает , что в 2024 году поступления НДФЛ составили 8,4 трлн рублей, а налога на прибыль организаций — 8,1 трлн рублей. До этого налог на прибыль всегда обеспечивал больше доходов бюджета.

Рост сборов НДФЛ ускорился на фоне значительного увеличения зарплат в стране. По данным Росстата, за 2024 год средние зарплаты в России выросли на 19,3% и достигли 87 952 рублей. В декабре прошлого года средняя зарплата россиян составила 128 665 рублей с учетом премий и надбавок.

Декабрьский рост зарплат оказался рекордным за 16 лет. Согласно данным Росстата, зарплаты увеличились на 21,9% по сравнению с декабрем предыдущего года. Такой показатель наблюдался в последний раз в ноябре 2008 года.

Зарплатными лидерами стали:

Чукотский автономный округ со средней зарплатой 184 970 рублей,

Ямало-Ненецкий автономный округ — 163 881 рублей,

Москва — 162 124 рублей.

Самые низкие показатели зафиксированы в Ингушетии, Чечне и Дагестане.

В то же время бизнес в 2024 году показал снижение прибыльности. Как отмечает Росстат, прибыль прибыльных компаний сократилась на 0,8%, а убытки убыточных выросли на 37,7%. Небольшой рост налога на прибыль в 1,6% связан с повышением ставок при выплате дивидендов иностранным компаниям.

В 2025 году ожидается дальнейший рост налоговых поступлений. Это связано с повышением ставки налога на прибыль с 20% до 25% и введением прогрессивной пятиступенчатой шкалы НДФЛ до 22%.