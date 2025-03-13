Спрогнозирован рекордный рост стоимости золота

Стоимость золота, которая превышала $2 950 за тройскую унцию в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи), может достичь в третьем квартале рекордной отметки $3 500. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на аналитиков австралийской Macquarie Group.

Согласно их прогнозу, цена золота взлетит на фоне "потрясений, вызванных тарифной войной" президента США Дональда Трампа и ответными мерами. В этой ситуации инвесторы предпочитают вкладываться "в безопасные активы", и в период с июля по сентябрь стоимость драгоценного металла может составить в среднем примерно $3 150.

"Нынешняя высокая цена на золото и прогнозы относительно ее сохранения в первую очередь обусловлены высокой готовностью инвесторов и официальных учреждений платить за отсутствие кредитного или контрагентного риска", - говорится в заявлении Macquarie Group.

4 марта администрация США ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10 до 20%. 6 марта Трамп подписал указы об отсрочке до 2 апреля введения 25% импортных пошлин на товары из Канады и Мексики, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение. Он указал, что после этой даты таких послаблений не будет.

Кроме того, Трамп ранее объявил о намерении ввести ответные пошлины на импортные товары начиная со 2 апреля. По его словам, в среднем Евросоюз, Бразилия, Индия, Канада, Китай и Мексика взимают с США гораздо более высокие пошлины, чем Соединенные Штаты с них.