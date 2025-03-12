Курс доллара падает: назван предел укрепления рубля

Курс доллара на внебиржевом рынке 11 марта 2025 года упал ниже 85 ₽. ЦБ понизил официальный курс на 12 марта сразу на 2 ₽, до 86,5669 ₽ за доллар. С начала года американская валюта потеряла более 18%.

Рубль уже несколько недель находится на завышенном уровне с точки зрения доходов госбюджета и экспортёров, рассказал «РБК Инвестициям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Укрепление российской валюты связано с геополитическим оптимизмом, увеличением продаж валютной выручки экспортёрами под дивидендные выплаты на фоне сезонно низкого спроса на валюту со стороны импортёров и населения, а также с ослаблением доллара на мировом рынке, поясняют эксперты.

В ближайшее время рубль останется умеренно крепким в силу сезонных факторов.

«Однако потенциал укрепления рубля будет исчерпан на уровнях 80–85 ₽ за доллар, после чего рубль вернётся к более обоснованным значениям в пределах 95–100 ₽ за доллар в перспективе второго квартала», — прогнозирует ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

К концу года она ожидает курс на уровнях 110–115 ₽ за доллар.

Рубль вряд ли надолго закрепится около достигнутых вершин, считает Дмитрий Бабин. По его прогнозу, в среднесрочной перспективе официальный курс как минимум вернётся в район 90 ₽ за доллар. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что Минфин будет стараться регулировать курс рубля, чтобы он был оптимальным для бюджета на фоне снижения нефтегазовых доходов в начале года.