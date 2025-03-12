Центробанк РФ предложил провести эксперимент с криптовалютой

Банк России считает целесообразным предоставить некоторым инвесторам из России право осуществлять операции с криптовалютами в рамках экспериментального правового режима сроком на три года. Об этом сообщил ЦБ на сайте.

Как отмечается, операции с криптовалютами в рамках ЭПР будут доступны только для инвесторов с высоким уровнем квалификации. Это новый статус, который смогут получить граждане, если их вложения в ценные бумаги и банковские депозиты превышают 100 миллионов рублей или если их доход за предыдущий год составил более 50 миллионов рублей. В рамках эксперимента предлагается привлечь компании, которые соответствуют статусу квалифицированных инвесторов в соответствии с действующими правовыми нормами.

Цель ЭПР — сделать рынок криптовалют более открытым и понятным, установить единые стандарты обслуживания, а также предоставить опытным инвесторам больше возможностей для вложений с высоким уровнем риска, указал ЦБ.

«Банк России по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства, поэтому предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета», — пишет регулятор.

Ранее партнер Capital Lab Евгений Шатов заявил «Известиям», что главная угроза, связанная с покупкой мемкоинов — цифровых активов, основанных на интернет-мемах, — это их нестабильность и подверженность спекулятивным сделкам.