Инфляция в РФ с 4 по 10 марта составила 0,11%

Инфляция в России за период с 4 по 10 марта 2025 года составила 0,11%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - 25 февраля по 3 марта 2025 года - инфляция равнялась 0,15%.

С начала марта потребительские цены в РФ выросли на 0,17%, с начала года - на 2,22%.

В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 10 марта 2025 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 10,19%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на мороженую рыбу (+0,9%), сметану (+0,8%), черный чай (+0,7%), пшеничную муку (+0,6%), говядину, вареные колбасы, ультрапастеризованное молоко и водку (+0,4%), полукопченые и варенокопченые колбасы, пастеризованное молоко, маргарин, ржаной и пшеничный хлеб, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,3%), консервы мясные для детского питания, сливочное и подсолнечное масло, творог, вермишель и поваренную соль (+0,2%), сосиски, сардельки, твердые полутвердые и мягкие сыры, сухие молочные смеси, овощные консервы и фруктово-ягодные для детского питания, пшено и печенье (+0,1%).

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,5%, в том числе на огурцы (-8,6%). При этом подорожали картофель (+2,7%), помидоры (+2,4%), бананы (+1,6%), белокочанная капуста (+1,5%), столовая свекла (+1,2%), морковь +0,8%, репчатый лук (+0,6%), яблоки (+0,1%). Цены снизились на яйца куриные (-1,1%), рис (-0,5%), мясо кур (-0,2%) и баранину (-0,1%).

Непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены на ренгалин (+0,8%), корвалол (+0,6%), активированный уголь (+0,5%), левомеколь и метамизол натрия (отечественный анальгин) (+0,4%), нимесулид (+0,3%), лизобакт и пенталгин (+0,1%). Снизились цены на трекрезан (-0,4%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости изменились цены на туалетное мыло и зубные пасты (+0,6%), хозяйственное мыло (+0,4%), стиральные порошки и сухие корма для домашних животных (+0,3%), детские подгузники (+0,2%), спички (+0,1%). Снизились цены на зубные щетки (-0,3%), гигиенические прокладки (-0,2%) и туалетную бумагу (-0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров изменились цены на майки, футболки, мужские носки, кроссовки для взрослых и детские джинсы (+0,2%), новые легковые автомобили иностранных марок, обрезные доски, сигареты с фильтром и детские спортивные костюмы (+0,1%). Цены снизились на телевизоры (-0,9%), женские колготки (-0,7%), смартфоны (-0,6%) и электропылесосы (-0,5%).

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%, стоимость дизельного топлива практически не изменились.

Услуги

Изменилась средняя стоимость проживания в гостиницах 4-5 звезд (+0,8%), путевок в дома отдых, пансионаты (+0,6%) и санатории (+0,4%), а также проживания в хостелах (+0,1%). Снизилась стоимость проживания в гостиницах 3 звезд (-0,9%), гостиницах 1, 2 звезд или в мотелях (-0,1%). Тарифы на проезд в троллейбусе в среднем по России выросли на 0,2%.

Из остальных видов услуг изменились цены на мойку легкового автомобиля и модельные мужские стрижки (+0,3%), восстановление зуба пломбой и модельные женские стрижки (+0,2%), ремонт телевизоров (+0,1%).