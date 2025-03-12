Трамп не продлил действие лицензии для расчетов за энергоресурсы РФ

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп не продлил действие лицензии, которая отвечала за расчеты российских энергоресурсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

По словам Левитт, Трамп не продлевал соответствующую лицензию, хотя пресс-секретарь и признала, что не уверена в этом факте. Она уточнила, что данный вопрос стоит уточнить у Министерства финансов США.

«Насколько мне известно, он этого не сделал, но я уточню», — заявила она.

Упомянутая генеральная лицензия Министерства финансов США позволяла зарубежным компаниям проводить ограниченные транзакции за российские энергоресурсы через банки России, которые попали под санкции. Действие лицензии истекло 12 марта — как полагают эксперты, это может стать причиной роста цен на нефть.

Ранее Трамп заявил, что планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе.