В Госдуме оценили перспективы ключевой ставки

На ближайшем заседании Центральный банк России планирует сохранить ключевую ставку на уровне 21%, но при этом существуют предпосылки для ее повышения. Об этом в рамках Российского форума финансового рынка заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

14 февраля Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. ЦБ отметил, что текущее инфляционное давление остается высоким. По его оценке, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году.

Аксаков напомнил о том, что очередное заседание совета директоров ЦБ состоится в марте. Он предположил, что ключевая ставка останется на текущем уровне. По словам председателя комитета Госдумы, с одной стороны, есть факторы, которые говорят в сторону повышения ключевой ставки. В частности, речь идет об инфляции, отметил он.

«С другой стороны, курс рубля, мы видим, укрепляется. В целом финансовая система демонстрирует стабильность», - указал Аксаков.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что во второй половине 2025 года ключевая ставка Банка России, возможно, снизится до 19%. Падение может быть и более существенным, подчеркнул он. Согласно сигналам ЦБ, в ближайшее время кредитная политика будет оставаться весьма жесткой, добавил представитель банка.