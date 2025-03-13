Все санкции, введенные против России, были незаконными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировало ТАСС.

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По его словам, все эти ограничения должны быть отменены.

Ранее, западные СМИ сообщили, что эффективность санкций в отношении российского танкерного флота начала убывать. Среднесуточные объемы поставок нефти из всех российских портов РФ за последний месяц выросли примерно на 300 тысяч баррелей и достигли 3,37 миллиона баррелей. Это самый большой прирост с января позапрошлого года.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом может ввести дополнительные импортные пошлины на товары из России. Кроме того, рестрикции могут затронуть банковский сектор.