Минфину задали вопрос о «белой книге» по снятию санкций США

Министерству финансов России ничего не известно насчет "белой книги" по предложению снятия антироссийских санкций.

Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов России Иван Чебесков в кулуарах конференции АКРА III Российского форума финансового рынка.

"Белую книгу" не видел", - сказал Чебесков.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудил с Торговой палатой США предложения по снятию экономических санкций. Как сообщал глава РСПП Александр Шохин, в обсуждении участвовал глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи, который сказал о своем намерении подготовить "белую книгу". Российское объединение предпринимателей поддержало ряд приоритетов, в частности по гражданской авиации, запчастям, комплектующим, обслуживанию гражданских судов, т. е. тем направлениям, которые связаны с безопасностью граждан. Шохин отметил при этом, что хотя тема и обсуждалась, но посчитали, что это "трудно реализуемая вещь".