В России могут начать выращивать бананы

Министерство сельского хозяйства России занимается проработкой вопроса о включении бананов в список сельхозпродукции. Об этом заявил министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков, передает «Интерфакс».

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Вопрос решается «на уровне правительства РФ», отметил министр. По его словам, «такой культуры в России, в принципе, в промышленных масштабах никто не выращивал».

Измалков подчеркнул, что Минсельхоз РФ сейчас активно работает в данном направлении. Он выразил уверенность в том, что «в ближайшее время результат будет».

По словам Измалкова, проект по созданию теплиц для выращивания бананов и других экзотических фруктов в Невинномысске находится на стадии активной разработки.

Ранее Росстат сообщил, что цены на бананы в РФ за неделю с 18 по 24 февраля повысились на 2%. По сравнению с предыдущей неделей темпы роста ускорились в 3,3 раза - с 0,6%.