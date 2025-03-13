США введут пошлины на все вина, шампанские и другие алкогольные напитки из стран Европы в размере 200%, если ЕС не пересмотрит свое решение по пошлинам на американский бурбон. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает РБК.

Он назвал ЕС «одной из самых враждебных и злоупотребляющих налогами и тарифами организаций в мире». Кроме того, по словам Трампа, Евросоюз был создан «лишь для того, чтобы получать выгоду от США».

«Только что ЕС ввел противную пошлину в размере 50% на виски. Если пошлина не будет отменена немедленно, Вашингтон вскоре введет 200%-ную на все вина, шампанские и алкогольные напитки из Франции и других стран-членов ЕС. Это будет хорошо для винного и шампанского бизнеса в США», — пригрозил американский президент.

Трамп поручил повысить пошлины на сталь и алюминий из Канады

Ранее Евросоюз объявил о намерении ввести с апреля 50%-ные пошлины на товары из Соединенных Штатов, в том числе на бурбон. Это стало ответом Брюсселя на поднятие тарифов со стороны США на европейские сталь и алюминий.