ЦБ РФ рассмотрит необходимость повышения ключевой ставки 21 марта

Центробанк (ЦБ) РФ обсудит вопрос необходимости повышения ключевой ставки в ходе заседания совета директоров 21 марта. Об этом в четверг, 13 марта, сообщил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.

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По словам представителя Банка России, совет директоров на предыдущем заседании, которое состоялось 14 февраля, заявил о том, что будет рассматривать целесообразность повышения ключевого показателя на последующих совещаниях.

— Те данные, которые поступили за последний месяц, с середины февраля, как-то значимо картину не меняют, в том числе потому, что времени немного прошло, — передает слова Заботкина ТАСС.

14 февраля председатель регулятора Эльвира Набиуллина также пообещала, что ЦБ будет готов вернуться к обсуждению необходимости повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, если нынешнего уровня жесткости денежно-кредитной политики будет недостаточно. Тогда по итогам заседания регулятор решил сохранить показатель на нынешнем уровне. Представители ЦБ также спрогнозировали среднюю ключевую ставку до конца текущего года в диапазоне 19–22 процентов