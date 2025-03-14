В России попросили поднять минимальные цены на пиво

Малые пивовары обратились в Минэкономразвития с просьбой ускорить через Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) принятие решения об установке минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Глава «Опоры России» Александр Калинин отметил, что МРЦ устанавливается в основном на алкоголь крепостью выше 28 процентов. Возможность ограничивать стоимость пивоваренной продукции необходима «в связи с частой практикой продажи подобной продукции по цене ниже себестоимости», что вредит небольшим компаниям, не выдерживающих конкуренцию с более крупными пивоварами, пояснил он.

МРЦ для пива позволит защитить рынок от демпинга и некачественной продукции, добавил председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман. По словам руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, крупный бизнес выступает против такой меры — у производителей есть возможность разливать напитки в больших объемах, что позволяет им продавать дешевле, чем небольшие пивоварни. Оптимальной минимальной ценой называют 120 рублей за 1 литр.

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов отметил, что МРЦ в других сегментах алкогольного рынка вводили для борьбы с нелегальной продукцией. В пивоваренной же индустрии продукция прослеживается и без нее, в том числе за счет реестра продавцов. Поэтому МРЦ выступает скорее механизмом конкурентной борьбы, чем борьбы с нелегальным рынком.

Ранее Московская пивоваренная компания (производит «Хамовники», «Жигули Барное», «Граф Орлов», Hollandia) и «Балтика» (выпускает напитки под брендами «Балтика», «Чешский медведь», «Арсенальное») предупредили ретейлеров о повышении отпускных цен на 10-15 процентов из-за увеличения акциза (с 26 до 30 рублей за литр) и нестабильного курса валют. В конце 2024 года увеличили цены на 10 процентов пивные компании AB InBev Efes, Medovarus, белорусской ООО «Криница-Трейд», а также дистрибьютор «Госселайн Логистикс — они также объяснили этот шаг ростом стоимости акцизов, ростом инфляции и подорожанием сырья.