Названы последствия истечения лицензии США на расчеты за нефть из РФ

Бывший сотрудник Госдепартамента США Эдвард Фишман подчеркнул, что это может значительно затормозить поступление нефтегазовых доходов в Россию, пишет Bloomberg. Он пояснил: «Если вы иностранный нефтеперерабатывающий завод или нефтетрейдер, вам будет сложно оплатить российскую нефть и газ в долларах или других западных валютах».

Последствия истечения лицензии остаются неясными, так как многие покупатели российских энергоносителей могли уже приспособиться к новым условиям, пишет агентство. Они могли выполнить ограничения санкций или найти альтернативные способы оплаты, чтобы обойти западные санкции, полагают эксперты.

Бывший чиновник казначейства и партнер компании Oliver Wyman Дэниел Таннебаум отметил, что ужесточение условий, безусловно, происходит, но остается неясным, насколько оно повлияет на количество твердых долларов или стоимость фактической торговли нефтью. Он добавил, что объем операций, прошедших через этот канал, также не поддается определению.

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Ранее стало известно, что США завершили действие лицензии, позволявшей иностранным компаниям проводить расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки.