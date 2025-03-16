Орешкин рассказал о совместном с Белоруссией производстве дронов

России и Белоруссии предстоит проделать большую работу для запуска совместного производства дронов. Об этом замглавы администрации президента Максим Орешкин сообщил РИА Новости.

«Предстоит большая, очень детальная работа по целому ряду направлений», — сказал он, комментируя возможность скорого запуска совместного производства беспилотников на территории Белоруссии.

Орешкин уточнил, что перед размещением совместного производства Москве и Минску предстоит решить ряд вопросов. В частности, необходимо выработать принципы технологического суверенитета.

Ранее в марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск поставит две установки для комплекса с баллистической ракетой средней дальности «Орешник» до конца года. Также он отметил, что место дислокации комплексов определят совместно с президентом России Владимиром Путиным.