В России произошел «макаронный бум»

В январе 2025 года в России отмечен рост производства круп и макаронных изделий, сообщает пресс-служба Минсельхоза NEWS.ru. Так, в первый месяц этого года производители выпустили 151 тысячу тонн круп и 120 тысяч тонн макарон, что на 10,2% и 8,3% больше, чем в январе прошлого года.

Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко также отметил, что в последние годы в России выросло потребление макарон и круп. Рост потребления данной продукции он связывает со стабильными ценами на нее.

Увеличению производства, помимо прочего, способствует рост экспорта. К примеру, в 2024 году поставки макарон за рубеж выросли более чем на 10% по сравнению с 2023 годом.

Как утверждает исполнительный директор Национальной ассоциации производителей макаронных изделий Сергей Немировский, значительный рост показывает производство макарон из твердых сортов пшеницы. Оно уже сравнялось с производством продукции из мягких сортов, включая лапшу быстрого приготовления. Специалисты отмечают, что выпуск круп и макарон будет сохранять положительную динамику.

Ранее сообщалось о том, что цены на сливочное масло в апреле могут снизиться. Эксперты утверждают, что весной наступает сезон «большого молока» — производство молока увеличивается, а цены снижаются.