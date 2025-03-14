Названа причина исключения троих россиян из санкционного списка ЕС

Послы Евросоюза, согласовавшие продление на полгода санкций в отношении более 2,4 тысячи физических и юридических лиц из РФ, исключили из списка троих скончавшихся россиян. Об этом со ссылкой на евродипломатов пишет Reuters.

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Ранее стало известно, что в ЕС согласовали исключение трех граждан РФ из санкционного списка. При этом их имен и причин выведения из-под ограничений журналисты не называли.

Также агентство подтвердило решение оставить в санкционном списке бизнесмена Михаила Фридмана, о котором ранее настаивали ранее в Венгрии и Люксембурге.

Россия нашла еще один способ обойти санкции

Фридман попал под санкции Евросоюза в конце февраля 2022 года. В апреле 2024-го Европейский суд постановил убрать его и бизнесмена Петра Авена из персональных санкционных списков ЕС, назвав причины для их включения туда неубедительными. Тем не менее, предприниматели остались под санкциями в связи с наличием другого решению властей ЕС, после признанного незаконным.