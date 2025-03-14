Трамп неожиданно обвалил доллар

Второе президентство Дональда Трампа оказывает существенное влияние на мировые валюты, однако не так, как ожидали инвесторы всего несколько месяцев назад. Об этом пишет Reuters.

В этом году доллар ослаб по отношению ко всем другим валютам развитых рынков, за исключением канадской, из-за опасений, что тарифная политика наносит ущерб экономике США.

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«Тарифы, в общем и целом, как правило, идут на пользу доллару, — отметил валютный стратег Barclays Лефтерис Фармакис. — Но когда они применяются против очень близких торговых партнеров, они могут подорвать доверие к США».

Риски рецессии в США растут, и инвесторы видят причины покупать такие активы, как евро, шведская крона и японская иена, отмечают эксперты.