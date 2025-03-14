Названа цена участия в ПМЭФ-2025

Цена за участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году составит 990 тысяч рублей, а с 17 марта она увеличится до 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщается на официальном сайте ПМЭФ.

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Как отмечается, речь идет о пакете «Участник», который дает доступ ко всем мероприятиям деловой и культурной программы форума, а также в зоны делового общения на площадке. Однако посещение пленарного заседания форума в него не включено и требует отдельного приглашения. Скидки на участие не действуют.

В этом году Петербургский международный экономический форум состоится с 18 по 21 июня. Пока не объявлена главная тема 28-го по счету форума, но на сайте уже сообщается, что деловая программа будет посвящена вопросам глобальной и российской экономики, социальным аспектам и развитию технологий.

Бахрейн станет страной-гостем ПМЭФ-2025. В 2019 году стандартный билет на мероприятие стоил 350 тысяч рублей, в 2020 году форум был отменен из-за пандемии, а в 2021 году стандартный пакет участника подорожал до 840 тысяч рублей, а премиальный — до 960 тысяч. В последующие годы цены оставались на уровне от 990 тысяч рублей, но повышались по мере приближения форума.