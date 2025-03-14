ЕС исключил из санкционных списков четырех россиян

Послы Евросоюза согласовали продление санкций против России еще на шесть месяцев, сообщает Reuters. По просьбе Венгрии из списка исключили троих россиян, однако Михаил Фридман, за которого Будапешт особенно активно выступал, остался под санкциями.

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Изначально Венгрия настаивала на снятии ограничений с девяти человек, включая Фридмана. После продолжительных обсуждений было принято решение убрать из списка министра спорта России Михаила Дегтярева, владельца группы компаний «Акрон» Вячеслава Кантора и сестру Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову.

Кроме того, из санкционного списка исключили экс-главу «Еврохима» Владимира Рашевского, но не по запросу Венгрии, а из-за недостаточных оснований для продления ограничений, отмечает Reuters.

Также ЕС убрал из перечня троих россиян, скончавшихся за время действия санкций, передает издание.

Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что администрация лидера США Дональда Трампа готова без колебаний ввести в отношении России самые жесткие санкции, если это будет необходимо для урегулирования военного конфликта на Украине.