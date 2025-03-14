Лукашенко высказался о возвращении западных фирм на рынки

Возвращение западных компаний на рынки следует оценивать с точки зрения пользы для государства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство «Прайм».

Глава республики выступил в Совете Федерации. Он подчеркнул, что Белоруссия будет рассматривать все предложения, «исходя из ситуации на земле, военным языком».

«Нам это выгодно производство? Возьмем», — подчеркнул Лукашенко.

После начала специальной военной операции РФ на Украине западные компании приняли решение покинуть российский и белорусский рынки. Накануне Лукашенко заявил, что возможное возвращение в Белоруссию и Россию западных компаний, ушедших после начала СВО, должно проходить с учетом изменившейся ситуации и в соответствии с потребностями белорусской и российской экономик.

Глава государства отметил, что между Белоруссией и Россией на порядок меньше проблем, чем проблем, существующих глобально «и даже в нашем регионе». Лукашенко подчеркнул, что есть определенные вопросы, сказав, что их затронут 14 марта в более широком составе.