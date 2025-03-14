США обратились к датским производителям яиц из-за дефицита

Министерство сельского хозяйства США на фоне дефицита куриных яиц в стране обращалось к производителям из Дании и некоторых других европейских стран в попытках найти источники дополнительного импорта этого товара. Об этом сообщает агентство Reuters.

США столкнулись с дефицитом куриных яиц и ростом цен на них (более 50% в сравнении с годом ранее) из-за птичьего гриппа. Президент страны Дональд Трамп обещал избирателям, что решит проблему высоких цен на яйца в первый день работы на посту президента, пишет агентство.

В конце февраля представители министерства сельского хозяйства направили в ряд стран Европы официальные запросы с просьбой сообщить, готовы ли они экспортировать куриные яйца в США и в каких объемах.

"Мы ждем дальнейших указаний от Вашингтона [администрации США], но нет ли у вас оценки относительно того, сколько яиц вы готовы поставить в США в случае, если они отвечают импортным требованиям?", - говорится в одном из писем в адрес Ассоциации производителей яиц Дании.

В ассоциации заявили, что изучат вопрос, но предупредили, что в Европе нет профицита куриных яиц.

"Дефицит наблюдается везде в мировом масштабе, потому что потребление растет, и во многих странах наблюдаются вспышки птичьего гриппа", - заявили в отраслевом объединении.

Как отмечает агентство, запросы от Минсельхоза США поступают на фоне торговой войны между Вашингтоном и Брюсселем и угроз Трампа взять под свой контроль Гренландию, которая входит в состав Дании на правах автономной территории.