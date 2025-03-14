В России заметно просел вылов рыбы

С начала 2025 года суммарные объемы вылова рыбы в России сократились в общей сложности на 7,8 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. О заметном снижении добычи этой продукции в стране сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росрыболовства.

К 11 марта вылов рыбы в России составил 1,036 миллиона тонн. Лидером по этому показателю среди ключевых районов добычи оказался Дальневосточный бассейн. Там рыбаки выловили 872 тысячи тонн. В годовом выражении снижение составило 8,1 процента. В Северном бассейне показатель сократился на 40,3 процента и упал до 61,4 тысячи тонн. В Волжско-Каспийском добыли 17,7 тысячи тонн (минус 17,6 процента).

Единственными важными районами, где добыча рыбы продемонстрировала противоположную динамику, оказались Западный (плюс 8,3 процента) и Азово-Черноморский (плюс 20,5 процента) бассейны. В первом показатель составил 19,5 тысячи тонн, а во втором — 10,8 тысячи. В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки выловили почти 54 тысячи тонн водных биоресурсов (прирост в 1,8 раза).

С января также заметно упал вылов минтая, которого эксперты называют главной рыбой в России. Если по итогам 2024 года объемы добычи в РФ выросли на 38 тысяч тонн и приблизились к рекордной отметке в 2 миллиона, то в начале 2025-го динамика оказалась отрицательной. С 1 января по 19 февраля вылов снизился на 10 процентов год к году и составил 437,3 тысячи тонн. В Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) связали подобную динамику прежде всего с неблагоприятными погодными условиями в Охотском море, считающимся ключевым районом вылова этой рыбы.