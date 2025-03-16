Названы 10 стран с самыми большими запасами золота в мире

Центральные банки разных стран мира третий год подряд закупают более 1000 тонн золота для пополнения резервов. Лидерами по чистым покупкам драгоценного металла остаются ЦБ развивающих стран, пишет РБК со ссылкой на данные Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGS).

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Лидирующую позицию в списке стран с самыми большими запасами золота занимают США, у которых золотые резервы составляют 8133,46 тонны. Второе место занимает Германия (3351,53). Далее идет четверка стран с примерно одинаковыми запасами, это Италия (2451,84), Франция (2437), Россия (2335,9) и Китай (2279,56). В топ-10 также попали Швейцария, Индия, Япония и Нидерланды.

По прогнозам экспертов, в 2025 году аппетит мировых центральных банков к золоту сохранится, а объем закупок может достичь 900 тонн. В исследовании WGS говорится, что устойчивый спрос на золото показывает стратегическую важность этого драгоценного металла в официальных резервах, особенно на фоне возросших геополитических рисков.

В ноябре 2024 года во Всемирном золотом совете сообщили, что Россия заняла второе место среди крупнейших производителей золота в мире. За 2023 год наша страна произвела 321,8 тонны драгметалла. РФ уступила место только Китая, объемы которого составили 378,2 тонны. Тройку лидеров по производству золота замкнула Австралия с 293,8 тонны.

Кроме того, по итогам 2023 года РФ вошла в десятку стран по экспорту золота и его производных, замкнув список. Прибыль РФ от продаж драгметалла за рубеж превысила $11 млрд.