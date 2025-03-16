Финляндия отказалась помочь США с яйцами

Правительство Финляндии отказалось помогать США с поставками куриных яиц на фоне острого дефицита у американцев, поскольку на сегодняшний день отсутствуют соответствующие договорённости и доступ к рынку.

«Начать экспорт — непростая задача, поскольку не существует согласованных правил», — приводит Yle слова исполнительный директора финской ассоциации птицеводов Веера Лехтиля.

Отмечается, что если Финляндия и смогла бы наладить поставки в США, то они не принесли бы много пользы.

Ранее правительство США обратилось к Евросоюзу с просьбой о поставке яиц.

12 марта пресс-релизе Минтруда США сообщалось, что в феврале индекс цен на яйца в Соединённых Штатах вырос на 58,8% по сравнению с прошлым годом.