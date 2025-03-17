Раскрыто будущее санкций ЕС против России

Отказ США от введения новых санкций против России в процессе переговоров об урегулировании конфликта на Украине повлияет на Европейский союз (ЕС), который в новых геополитических условиях также может отказаться от подобных мер.

Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на экспертов.

«Поддержка США жизненно важна, потому что американские санкции — самые мощные (...) Без лидерства Вашингтона это ставит Европу в затруднительное положение — теперь есть большая вероятность того, что американские санкции будут отменены, а европейские не будут усилены», — приводит журнал слова аналитиков.

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Авторы материала также приводят слова экспертов, согласно которым Евросоюз не может в конечном счете продолжать свою жесткую линию, в случае если Соединенные Штаты от нее откажутся. По их словам, Брюсселю придется в конечном счете изменить свой нынешний подход.