В России значительно выросли продажи энергетиков

В начале марта в России было зафиксировано увеличение продаж энергетических напитков в натуральном выражении на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Контур.Маркет».

Специалисты обращают внимание на то, что увеличение количества покупателей продукции происходит несмотря на то, что с 1 марта вступил в силу федеральный закон, запрещающий продажу продукции категории лицам, не достигшим совершеннолетия. В аналитическом агентстве «Нильсен» за период с 1 января по 2 марта зафиксировали увеличение объема продаж в натуральном выражении в рассматриваемой категории на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в денежном выражении — на 31,6%.

«Согласно "Контур.Маркету", снижение продаж в первой декаде марта показали три из семи наиболее популярных брендов энергетиков. Так, Red Bull потерял 14% год к году, Volt Energy — 21%», — говорится в материале.

Для операторов вендинга и некоторых видов онлайн-торговли, которые перестали продавать энергетические напитки, нововведения стали проблемой. Операторы рассматривают возможность заменить энергетики натуральными напитками, которые оказывают тонизирующий эффект, но не предполагают ограничений по продажам, отметил президент группы Uvenco Борис Белоцерковский. Еще одним вариантом является введение в ассортимент изотоники, добавил он.

В августе прошлого года был принят федеральный закон, который запрещает продажу энергетических напитков лицам, не достигшим совершеннолетия. Ранее такие ограничения существовали только на уровне отдельных регионов. Закон предоставляет регионам право полностью запретить продажу энергетических напитков в образовательных, медицинских и других учреждениях.