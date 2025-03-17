Стало известно, когда ЦБ может снизить ключевую ставку

В условиях замедления темпов инфляции и кредитования Банк России может принять решение о снижении ключевой ставки уже в апреле 2025 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя президента — председателя правления Почта Банка Алексея Охорзина.

По словам собеседника, на ближайшем заседании регулятора, вероятно, ключевая ставка останется на уровне 21%. ЦБ пока не спешит с решениями и продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики еще в течение месяца. Однако в апреле 2025 года возможно снижение ключевой ставки, считает специалист.

Специалист объяснил, что в весеннее время сезонные колебания в бюджетных потоках не так выражены, как в декабре – феврале. Это делает весну более подходящим временем для смягчения денежно-кредитной политики. Однако сохранение ключевой ставки на текущем уровне не означает, что условия по сберегательным продуктам останутся стабильными, отметил собеседник.

По словам Охорзина, в течение последней недели многие финансовые учреждения уже уменьшили процентные ставки по депозитам. Период максимальных ставок, который наблюдался в декабре 2024 года в ожидании повышения ключевой ставки до 25%, завершился.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что на ближайшем заседании Центральный банк России планирует сохранить ключевую ставку на уровне 21%, но при этом существуют предпосылки для ее повышения.