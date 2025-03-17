Названа причина продолжения закупок Европой российского газа

Евросоюз не может ввести санкции против поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России и не стал делать этого в феврале в связи с тем, что из-за неопределенной позиции США не может договориться о поставках топлива. Такую причину со ссылкой на неназванных европейских чиновников называет издание Politico.

Страны Европы хотели бы заключить сделку, гарантирующую им доступ к американскому СПГ, но в переговорах возникают новые обстоятельства. Сроки подготовки дорожной карты в связи с этим переносятся, потому что непонятно, на что можно рассчитывать.

Если президент США Дональд Трамп пойдет на сделку, то документ примет один вид, а если переговоры ни к чему не приведут, то подходы придется пересматривать. Не меньшее значение будет иметь решение главы Белого дома по энергетическим санкциям.

Ранее сообщалось, что с начала 2021-го по конец 2024 года поставки трубопроводного газа из России в Евросоюз сократились на 61 процент. В итоге его доля в общем импорте снизилась до 22 процентов.

Россия нашла нового партнера в поставках газа

Тем не менее общий импорт, с учетом СПГ, в 2024 году вырос по сравнению с 2023-м, а в 2025-м продолжил расти. Об такой статистике рассказал член Европейского парламента от Литвы Людас Мажилис.