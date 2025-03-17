В США сообщили о буме российских товаров в Китае

За последние три года в Китае наметился бум российских товаров. Об ажиотажном спросе китайцев на продовольствие из РФ сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на регистрационные записи.

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С 2022 года в азиатской стране открылись в общей сложности 2592 торгующие подобной продукцией компании. Значительная их часть (1209) начали розничную деятельность в КНР в 2024-м. При этом за последние три года ряд подобных организаций были вынуждены прекратить свой бизнес. Подобное могло быть связано в том числе с участившимися государственными проверками на фоне сообщений о контрафакте. В то же время на плаву остались порядка 80 процентов такого рода фирм.

Наибольшей популярностью у китайских покупателей пользуются мед и шоколад. Местные жители, в частности, отдают предпочтение бренду «Аленка». Продавцы подчеркивают, что выставленные на прилавках товары являются качественными и натуральными. Это является одной из причин ажиотажного спроса на них со стороны китайских потребителей, говорится в материале.

Набирающим обороты в КНР брендом «Сделано в России» воспользовались местные спекулянты. Они стали продавать китайские продукты по завышенным ценам, маскируя этикетки под российскую продукцию. Недобросовестных компаний в азиатской стране за последнее время стало так много, что в дело пришлось вмешиваться местным властям. В ходе расследования, в частности, выяснилось, что подавляющая часть выставленной на прилавках «русской» колбасы и хлеба на деле оказались китайского производства.

В первой половине января 2025 года стало известно о массовых проверках подобных «псевдорусских» торговых точек. Под подозрение в одном только Шанхае тогда попали в общей сложности 47 магазинов. По итогам проверки ряд магазинов закрыли из-за отсутствия лицензий и регистрации. Еще несколько торговых точек обязали маркировать выставленную продукцию. На фоне участившихся проверок местные жители стали настороженно относиться к подобного рода продукции.