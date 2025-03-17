В России предложили увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ

Депутаты разработали проект закона, который предполагает усиление наказания для должностных лиц, допустивших нарушения в области жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышева.

Собеседник телеканала отметил, что он и его коллеги «всячески настроены на улучшение этой отрасли». По его словам, «много инициатив было предложено в этой связи». Чернышев подчеркнул, что законопроект будет внесен в Госдуму уже в скором времени.

В первую очередь, документ устанавливает более строгие меры ответственности за несоблюдение правил эксплуатации многоквартирных зданий. В случае их нарушения штрафы будут увеличены с 4–5 тысяч рублей до 20–30 тысяч рублей. А при повторном нарушении — до 30–50 тысяч рублей.

По словам вице-спикера Госдумы, все предложенные суммы «не взяты с полки», и при подготовке законопроекта депутаты обсудили меры с экспертным сообществом. Он назвал поднятую тему социальной, так как она влияет на многих граждан.

Ранее сообщалось, что с марта начали действовать изменения, которые предусматривают автоматическую рассылку информации о проведении общих собраний собственников в многоквартирных домах.