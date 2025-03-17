Внебиржевой курс доллара упал ниже 83 рублей впервые с 27 августа прошлого года. Это следует из данных торгов.

К 17:02 по московскому времени американская валюта снизилась на 2,52 рубля относительно предыдущего закрытия. Она опустилась до 82,87 рубля.

Ранее, по данным на 10:31 по московскому времени, курс доллара на российском межбанковском рынке падал на 0,32%, до 84,98 рубля. Позже он ускорил снижение и находился на уровне 84,83 рубля. Курс евро, в свою очередь, в это время составлял 92,289 рубля.

Однако, по состоянию на 12:29 по московскому времени, американская валюта снизилась на 1,74 рубля и составила уже 83,66 рубля.

Падение курса доллара ниже 84 рублей объяснили

Между тем глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что колебания курса рубля являются временным явлением, связанным с внешними факторами. По словам главы регулятора, в этом вопросе специальные механизмы будет сложно придумать.