Глава Минфина Силуанов анонсировал предложения по "большой приватизации"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Росимущество обеспечило по итогам 2024 года поступления в федеральный бюджет России свыше 473 млрд рублей, при плане 405 млрд рублей. Из них 307 млрд рублей приходится на дивиденды государственных компаний. Об этом на расширенном заседании коллегии Росимущества сообщил руководитель ведомства Вадим Яковенко.

"По итогам 2024 года обеспечено поступление в бюджетную систему свыше 473 млрд рублей при плане 405 млрд рублей. Дивиденды госкомпаний в 2024 году составили 307 млрд рублей, при этом крупнейшими плательщиками стали компании нефтегазового сектора", - сказал он.

Яковенко также подчеркнул, что по результатам приватизации имущества казны и корпоративных активов в бюджетную систему поступило 132 млрд рублей при плане в 6 млрд рублей.

Он отметил, что наиболее крупными стали продажи активов, обращенных в доход государства по искам Генеральной прокуратуры. Так, по его словам, группа компаний "Рольф" была реализована за 35 млрд рублей.

"В рамках так называемой "массовой приватизации" следует отметить продажу акций Росспиртпрома за 8 млрд рублей", - подчеркнул Яковенко.