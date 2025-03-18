Эксперт рассказал, что в ближайшее время будет с рухнувшим курсом доллара

Курс доллара впервые с июня прошлого года упал ниже 83 рублей. Это произошло на фоне потепления российско-американских отношений. С учетом предстоящих переговоров и в зависимости от их итогов ожидается дальнейшее укрепление рубля и улучшение экономической ситуации, рассказал 360.ru практикующий инвестор, финансовый консультант Иван Орлов.

Среди факторов, повлиявших на колебания курсов, Орлов назвал также снижение спроса на иностранную валюту со стороны российских импортеров, чему способствовало сезонное уменьшение объемов импорта. Также повлияли на ситуацию продажи валютной выручки экспортерами и геополитическая обстановка.

«Это ожидание улучшения отношений между Россией и Соединенными Штатами. Они немного усилили доверие инвесторов к российской экономике, и это положительно сказалось на курсе рубля», — пояснил финансист.

Прогнозы на будущее зависят от этих же факторов, а также от действий регуляторов, отметил он. Так, сегодня прогнозы достаточно оптимистичны с учетом переговоров России и Штатов – рубль может продолжить расти, так как тренд на его укрепление сохраняется, а ситуация в экономике улучшаться. Однако точные прогнозы пока озвучить сложно, подчеркнул Орлов.

Он напомнил об ужесточении ряда санкций в финансовом секторе – так, США не продлили лицензию для проведения банками РФ транзакций в сфере энергетики, а ЕС перекрыл доступ к SWIFT для еще 11 банков России. Это может усилить волатильность на рынке валют и создать давление на российскую нацвалюту, считает эксперт. В то же время политика Вашингтона относительно цен на нефть может привести к снижению цен на нее, что также грозит снижением курса рубля.

«При такой тенденции мы можем увидеть цены свыше 100 рублей за доллар. Поэтому наблюдаем, как сложится ситуация, и от этого будет зависеть дальнейшее движение цен на валюту», — заключил Орлов.

Напомним, экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода отмечал, что курс доллара ближе к завершению этой недели может продемонстрировать снижение до 82,5–83 рублей рублей. Зависеть это будет от новостной повестки в ближайшие дни, в том числе диалога между США и Россией. Он подчеркнул, что, помимо геополитической ситуации, на это влияют ожидания сохранения ключевой ставки без изменений 21 марта и, возможно, некоторого смягчения тона сопроводительных комментариев ЦБ России.