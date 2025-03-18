Названа причина остановки поставок российского газа в Армению

Подача природного газа из России в Армению приостановлена из-за аварийно-восстановительных работ на территории Грузии. Причину назвала пресс-служба ЗАО «Газпром Армения».

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Там уточнили, что с 9 до 18 часов на участке газопровода «Северный Кавказ — Закавказье» будет проводиться ремонт, в связи с чем поставок в Армению временно не будет. Также представители «дочки» «Газпрома» подчеркнули, что снабжение потребителей будет пока осуществляться за счет внутренних резервов и дополнительных объемов из Ирана.

Российская компания является единственным поставщиком газа в Армению. Страна также получает его из Ирана, перерабатывая в электроэнергию и экспортируя обратно из расчета три киловатт-часа за кубометр природного газа. Излишки при этом остаются в распоряжении Еревана.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил возможности закупок газа у Азербайджана, если транзитный газопровод пройдет через территорию страны. Политик напомнил, что в Баку допускали импорт газа Арменией в случае мирных договоренностей, которые страны сейчас обсуждают.