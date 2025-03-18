Российской экономике поставили задачу №1

Российская экономика не перестала расти, но темпы этого роста замедляются. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Его процитировало ТАСС.

Министр констатировал, что у бизнеса сокращается объем заказов, а ужесточение денежно-кредитной политики и высокая ключевая ставка оборачиваются сжатием кредитования. Кроме того, это ведет к сдерживанию инвестиций. Между тем, по словам Решетникова, в настоящее время поддержка инвестиционного ритма — это задача номер один.

В начале марта Решетников констатировал признаки охлаждения экономики России. По его словам, рост перестал быть фронтальным, и его темпы в некоторых отраслях забуксовали. Министр объяснил, что в настоящее время старается обеспечить макроэкономическую стабильность и найти баланс между сдерживанием инфляции и ростом экономики.

Решетников заявил, что замедление наблюдается в пищевой и химической промышленности, деревообработке, ряде отраслей машиностроения. Кроме того, падает объем заказов у бизнеса.