Россиян предупредили об уменьшении упаковок чая и масла

Упаковки шоколада, кофе, чая, коробки конфет и масла могут стать меньше уже в этом году. Товары подвержены наибольшему риску шринкфляции (англ. to shrink — «сжиматься»), то есть снижению производителем количества, объема или веса товара в упаковке при сохранении или непропорционально малом снижении отпускной цены.

Это сократит их вес на 10–20 процентов, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

— По упаковкам конфет возможно сокращение привычных упаковок с 250 до 200–220 граммов, а с 200 граммов — до 170 граммов, — рассказал он.

Экономист уточнил, что путем сокращения объема упаковки продавцы пытаются сохранить восприятие покупателями цены на том же уровне.

— Причем здесь возможна и другая хитрость: производители могут оставить в выпуске и предыдущие упаковки, но на них увеличить стоимость. Это может запутать покупателя, который в одном магазине увидит товар с привычной массой 250 граммов по возросшей цене, а в другом — 220 граммов по прежней цене, — добавил Балынин.

В беседе с Aif.ru он рекомендовал россиянам не только проверять состав и дату изготовления товара, но и его массу.

17 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает крупным торговым сетям, которые еще не участвовали в этой программе, ограничить наценки на продукты питания.

В феврале стало известно, что компании Mars (бренды Snickers, Twix, M&M's) и Mondelez (Alpen Gold, Milka, Picnic, Oreo) повышают цены на часть продукции из-за роста стоимости какао-бобов и масла.