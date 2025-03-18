В России оценили мировые цены на нефть

Очень важно, чтобы на рынке поддерживался баланс спроса и предложения. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Так он прокомментировал текущие мировые цены на нефть, передает агентство «Прайм».

Новак побеседовал с журналистами в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Он назвал прогнозирование цен «неблагодарным делом».

«Нам важно, чтобы на рынке был баланс спроса и предложения», — отметил вице-премьер.

Сегодня стоимость нефти повысилась в связи с усилением напряженности на Ближнем Востоке. В моменте фьючерс на продукцию марки Brent увеличился на 0,56 процента, до 71,47 доллара за баррель. В ночь на вторник, 18 марта, стало известно, что военные операции начались в связи с тем, что палестинское движение отвергло предложения США о продлении перемирия.

Ранее в Barclays решили понизить прогноз по средней цене Brent в 2025 году на $9 — до $74 за баррель. Там сослались на более слабый прогноз спроса на фоне повышенной экономической неопределенности.