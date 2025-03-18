Президент США Дональд Трамп поручил провести переоценку существующей американской санкционной политики, рассказал министр финансов страны Скотт Бессент. Это обусловлено тем, пояснил глава ведомства, что рестрикции подрывают роль доллара в качестве мировой резервной валюты, пишет ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что политика Вашингтона основывается на санкциях, которые наносят ущерб и тем, кто их вводит, и тем, в отношении кого устанавливаются ограничения.

«Трамп поручил мне пересмотреть санкционный режим. На протяжении длительного периода времени у нас было то, что я называю «ленивые санкции». Мы полагаем, что они подрывают роль доллара в качестве резервной валюты, люди отказываются от доллара», — подчеркнул Бессент.

Министр уточнил, что действенность санкций демократов можно оценить на 6 из 10. Он добавил, что Трамп поручил ему в случае необходимости «ужесточить санкции до 10 из 10», ввести максимально действенные ограничительные меры.

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Ранее Бессент сообщил, что Вашингтону следует вести поиск более гибких и стратегических инструментов для реализации национальных интересов, чем санкции.