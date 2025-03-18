Бессент: Трамп потребовал пересмотреть санкционную политику США
Президент США Дональд Трамп поручил провести переоценку существующей американской санкционной политики, рассказал министр финансов страны Скотт Бессент. Это обусловлено тем, пояснил глава ведомства, что рестрикции подрывают роль доллара в качестве мировой резервной валюты, пишет ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что политика Вашингтона основывается на санкциях, которые наносят ущерб и тем, кто их вводит, и тем, в отношении кого устанавливаются ограничения.
«Трамп поручил мне пересмотреть санкционный режим. На протяжении длительного периода времени у нас было то, что я называю «ленивые санкции». Мы полагаем, что они подрывают роль доллара в качестве резервной валюты, люди отказываются от доллара», — подчеркнул Бессент.
Министр уточнил, что действенность санкций демократов можно оценить на 6 из 10. Он добавил, что Трамп поручил ему в случае необходимости «ужесточить санкции до 10 из 10», ввести максимально действенные ограничительные меры.
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Ранее Бессент сообщил, что Вашингтону следует вести поиск более гибких и стратегических инструментов для реализации национальных интересов, чем санкции.